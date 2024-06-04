Поруч із Кремлем з’явився напис "ГУР": росіяни затримали двох жінок

Затримані розповіли, що повелися на вмовляння телефонних шахраїв, які пообіцяли їм "велику суму грошей за акт вандалізму".

У Москві на Манежній площі на пам’ятнику полководцю Георгію Жукову з’явився напис аерозольною фарбою з абревіатурою "ГУР". Поліція затримала двох жінок, які зробили цей напис.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Mash із посиланням на власні джерела.

За інформацією пабліка, 28-річна Анастасія з Краснознаменська та 55-річна Віра з Митищ "озброїлися" двома балончиками з аерозольною червоною фарбою і написали "ГУР" на постаменті пам’ятника, встановленого на честь "50-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні".

Поліція затримала обох жінок. Ті пояснили, що їм терміново були потрібні гроші, аби повернути кредити. Тому затримані повелися на вмовляння телефонних шахраїв, які пообіцяли їм "велику суму грошей за акт вандалізму".

Російські правоохоронці відкрили Кримінальну справу за статтею "Пошкодження пам'яток Великої Вітчизняної війни". Напис оперативно стерли.

До слова, раніше завдяки партизанам в окупованому Донецьку з'явилися українські прапори.

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