Порушене перемир’я: Іран випустив ракети по Ізраїлю — що сталося далі

Іранська ракета / © Associated Press

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Іран увечері 7 червня здійснив ракетний обстріл території Ізраїлю. Це перший прямий удар з боку Тегерана після припинення вогню, оголошеного 8 квітня.

Про це повідомляє Clash Report.

Після запуску ракет у низці регіонів Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги. Влада також оголосила про закриття навчальних закладів та заборонила масові заходи у понеділок, 8 червня.

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Армія оборони Ізраїлю підтвердила факт запуску ракет з території Ірану.

«Ізраїльська армія перехопила всі ракети, запущені з Ірану», — йдеться у заяві ЦАХАЛ. Також військові зазначили: «Системи протиповітряної оборони продовжують виявляти та перехоплювати загрози».

За даними ізраїльських військових, сирени лунали на великих територіях північного та центрального Ізраїлю, зокрема в містах Хайфа, Кесарія та Хадера.

Іранські джерела повідомляли про запуск кількох хвиль ракет, що, за оцінками спостерігачів, може свідчити про скоординовану атаку та демонстрацію готовності Тегерана до подальшої ескалації.

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Напередодні атаки Іран пригрозив ударами по американських та ізраїльських об’єктах на Близькому Сході. Це сталося після ізраїльського удару по південному передмістю Бейрута, внаслідок якого загинули двоє людей.

Нагадаємо, раніше Іран завдав ракетно-дронового удару по міжнародному аеропорту Кувейта, що призвело до людських жертв і тимчасової зупинки роботи.

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