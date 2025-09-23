Порушення повітряного простору НАТО: в Альянсі пригрозили Росії

НАТО / © Associated Press

У НАТО звинуватили Росію в безвідповідальності та ескалації. Державу-агресорку попереджають про рішучі дії у відповідь.

Про це йдеться в офіційній заяві НАТО.

Росію попередили, що реакція НАТО буде рішучою

Північноатлантична рада провела сьогодні вранці засідання на прохання Естонії, згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору, для консультацій та рішучого засудження небезпечного порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня.

Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) проінформував Раду про цей інцидент, під час якого три озброєні російські літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії протягом понад десяти хвилин. Реакція НАТО була швидкою та рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря для перехоплення та супроводу цих літаків з повітряного простору Естонії.

«Це вторгнення є частиною ширшої моделі все більш безвідповідальної поведінки Росії», — зазначається там.

Примітно, що це вже друге засідання Північноатлантичної ради за статтею 4 за два тижні. Раніше, 10 вересня, Рада провела консультації у відповідь на масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Кілька інших союзників, включаючи Фінляндію, Латвію, Литву, Норвегію та Румунію, також нещодавно зазнали порушень повітряного простору з боку Росії.

«Ми висловлюємо нашу повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. Росія несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалацією, ризикують призвести до прорахунків та ставлять під загрозу життя. Вони мають припинитися», — наголосили в Альянсі.

У НАТО запевняють, що реакція на нерозсудні дії Росії й надалі буде рішучою. Так, 12 вересня в Альянсі розпочали операцію «Східний вартівник» для посилення позицій НАТО вздовж усього східного флангу. Йдеться про посилення можливостей та зміцнення сил стримування та оборони, зокрема за допомогою ефективної ППО.

«Росія не повинна сумніватися: НАТО та союзники застосують, відповідно до міжнародного права, всі необхідні військові та невійськові засоби для самозахисту та стримування всіх загроз з усіх напрямків. Ми продовжуватимемо реагувати у спосіб, час та сферу, які оберемо самі. Наша відданість статті 5 є непохитною», — підкреслили у НАТО.

Там додають, що ці та інші безвідповідальні дії Росії не завадять союзникам виконати свої незмінні зобов’язання підтримувати Україну, чия безпека сприяє безпеці Альянсу, у здійсненні її невіддільного права на самооборону від жорстокої та неспровокованої війни агресії Росії.

Раніше йшлося про те, чого Путін хоче досягти, провокуючи НАТО.

Так, неодноразове вторгнення російських літаків та дронів до повітряного простору країн НАТО не є випадковими. Москва має чіткі цілі, а Альянсу на подібні дії треба більш жорстко реагувати.

«Путін, схоже, прагне досягти трьох цілей цими вторгненнями: отримати тактичне розуміння реакцій Альянсу; зменшити кількість доступних літаків і сенсорів, які зараз захищають Україну; а також посіяти розбіжності в Альянсі щодо того, наскільки рішуче слід реагувати на російські літаки. Настав час його зупинити», — наголосив адмірал ВМС США у відставці та колишній верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО Джеймс Ставрідіс.