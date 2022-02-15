Порушення міжнародного права і Мінських угод - генсек НАТО про намір РФ визнати "Л/ДНР"

Столтенберг підкреслив, що окуповані території Донецької та Луганської областей - це українські землі.

В Організації Північноатлантичного договору відреагували на рішення Держдуми Росії ухвалити законопроєкт щодо визнання самопроголошених "ЛДНР" "незалежними". Генсек НАТО вважає, що визнання "Л/ДНР" стане грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України та Мінських угод.

Про це він сказав на брифінгу у Брюсселі у вівторок, 15 лютого.

Генсек наголосив, що окуповані території Донецької та Луганської областей - це українські землі. Він також запевних, що визнання РФ "народних республік" призведе до підриву зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

"Якщо це станеться, це знову стане грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України. Тому що немає сумнівів у тому, що Донецьк та Луганськ є частиною України у межах міжнародно визнаних кордонів. Таке визнання стане порушенням міжнародного права та територіальної цілісності і суверенітету України, а також стане порушенням Мінських угод. Воно ускладнить пошук політичного рішення", - заявив генсек Альянсу.

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Нагадаємо, Держдума РФ 15 лютого зробила перший крок до визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", ухваливши відповідний законопроєкт. Тепер документ чекає на рішення Володимира Путіна.

В українському МЗС раніше заявляли, що у разі визнання Росією ОРДЛО це де-факто і де-юре означатиме вихід з Мінських домовленостей.

На дії російської Думи вже відреагували у Верховній Раді України. Там ухвалили постанову із закликом до міжнародної спільноти не визнавати незалежності самопроголошених утворень. Парламент також закликає увести додаткові санкції проти Росії задля запобігання подальшої ескалації. Визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" лише погіршить ситуацію на кордонах України, й відповідно Європи - наполягають народні депутати.

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