Порушення під час приготування їжі призвело до жахливого зараження людини: що сталося

У США лікар показав шокуючий рентген, на якому видно, як чоловік заразився яйцями свинячих ціп'яків. Це сталося через вживання недоготованого свинячого м'яса.

Про це написало видання Daily Express US.

Видання повідомило, що доцент з кафедри невідкладної медицини в університеті Флориди Сам Галі опублікував ці знімки на платформі X пояснивши, що цей випадок є результатом серйозної помилки при приготуванні їжі.

Стало відомо, що цей тип інфекції, відомий як цистицеркоз, виникає через споживання недостатньо приготованого або сирого свинячого м'яса, яке містить личинки свинячого ціп'яка, що потрапляють в організм. Яйця ціп'яків можуть переміщатися по тілу людини і осідати в м'язах і м'яких тканинах, зокрема в області таза, що не становить загрози для життя. Однак, якщо ці цисти потрапляють в мозок, це може призвести до серйозних неврологічних проблем, таких як головні болі, плутанина, судоми та навіть смерть.

Доктор Галі зробив важливий висновок: "Мораль цієї історії — ніколи не їжте сире свиняче м'ясо". Цей випадок викликав великий резонанс серед користувачів Інтернету, які були шоковані, але вдячні за чітке пояснення лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як боротися з глистами, які є види паразитів, та які є симптоми і шляхи зараження.

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