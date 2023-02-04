Порушення суверенітету США: у Держдепі прокоментували ситуацію з китайським аеростатом-розвідником

На тлі цього Блінкен не поїде до Пекіна.

Вашингтон назвав "явним порушенням суверенітету США" присутність китайського аеростата-розвідника у повітряному просторі Сполучених Штатів Америки.

Про це йдеться у заяві американського Держдепу.

"... це безвідповідальний акт і явне порушення суверенітету США та міжнародного права, яке підірвало мету поїздки", - йдеться у заяві.

Наголошується, що держсекретар Ентоні Блінкен зателефонував керівникові китайського КНР Ван І та повідомив про відміну свого візиту до Пекіна через присутність китайського аеростата-розвідника в повітряному просторі США. За його словами, наразі було б недоцільно відвідувати столицю Китаю. Натомість "він буде готовий відвідати Пекін, як тільки дозволять умови".

Інцидент з аеростатом-шпигуном у небі США

Вночі 3 лютого Пентагон повідомив, що спостерігає за китайською шпигунською кулею, яка веде розвідку над північною територією США.

Згодом стало відомо, шо повітряна куля-шпигун, яка перетнула Аляску, пройшла через Канаду та була помічена у штаті Монтана на північному заході США. Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що повітряна куля може належати Китаю. Американський уряд обговорив інцидент із китайською владою.

Пекін на інцидент з аеростатом-шпигуном відреагува. В МЗС кажуть, що повітряна куля випадково залетіла в повітряний простір США "внаслідок форс-мажорних обставин". Коментуючи скасування поїздки Ентоні Блінкена, наголосили, мовляв, "це справа США ухвалювати рішення і ми поважаємо його".

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