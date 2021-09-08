Порушила традицію: перша леді США повернулася до викладання у коледжі

Досі американські перші леді не працювали поза Білим домом.

Дружина президента Сполучених Штатів Джилл Байден повернулася до викладання у коледжі в Північній Вірджинії.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 8 вересня.

Дружина президента США стала першою першою леді, яка суміщатиме цю символічну посаду з власною кар'єрою - на власній роботі. Джилл багато років пропрацювала викладачкою і одразу сказала, що лишати роботу не збирається. Тепер вона повернулася до коледжу в Північній Вірджинії.

Досі американські перші леді не працювали поза Білим домом і виключно підтримували чоловіків, виконували суспільні завдання та хазяйнували в президентській резиденції. І Гіларі Клінтон, і Мішель Обама, які працювали до обрання їх чоловіків президентами, були змушені кинути роботу. Джилл порушує цю традицію, пояснивши: викладання - це сенс її життя.

Новини світу: перша леді США працюватиме викладачкою в коледжу

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