Порушив мовчання: Алек Болдвін вперше публічно прокоментував загибель Галини Гатчінс та заявив про дружбу з нею

Порушив мовчання: Алек Болдвін вперше публічно прокоментував загибель Галини Гатчінс та заявив про дружбу з нею

Алек Болдвін заявив, що постійно контактує з чоловіком загиблої.

Голлівудський актор Алек Болдвін порушив мовчання, заявив про дружбу з Галиною Гатчінс — операторкою, яку він випадково застрелив на зніманні свого фільму "Іржа" минулого тижня.

Про це пише nypost.

"Час від часу трапляються випадкові аварії на знімальному майданчику, але нічого подібного", – сказав Болдвін, який, за словами журналістів, виглядав спустошеним і часом хрипким, сказав це репортеру BackGrid, коли він стояв на узбіччі дороги у Вермонті.

"Це один епізод на трильйон, один на трильйон", - додав він.

Цей коментар Болдвіна є першим публічним після того, як Гатчінс загинула під час виробництва фільму у Санте-Фе, штат Нью-Мексико. Режисер Джоел Соуза був поранений під час стрілянини, під час якої Болдвін випадково вистрелив з пістолета.

Болдвін, у темних штанах і темному піджаку поверх сірої фланелевої сорочки, розмовляв з журналістами на сільській дорозі зі своєю дружиною Іларією, яка була поруч з ним, знімаючи спілкування на її мобільний телефон.

"Загинула жінка. Вона була моїм другом, вона була моїм другом", – сказав Болдвін. "Коли я приїхав у Санте-Фе, щоб почати знімати, я запросив її на вечерю" - додав актор.

"Ми були дуже, дуже добре змащеною групою, яка разом знімала фільм, коли сталася ця жахлива подія", - зауважив він.

Також актор сказав, що вітає дискусії про ліквідацію зброї в голлівудських постановках.

"Я знаю, і постійні зусилля обмежити використання вогнепальної зброї на знімальному майданчику – це те, що мене надзвичайно цікавить", – резюмував він.

Актор додав, що постійно контактує з чоловіком Гатчінс Метьюзом. У пари є 9-річний син.

Поліція досі не висунула нікому кримінальних звинувачень, але не виключає такої можливості. І закликає усіх, хто знає про трагедію на знімальному майданчику більше - розповісти, що трапилося в той день.

Досі невідомо навіть те, яким набоєм Болдвін смертельно поранив українську операторку: справжнім чи бутафорським. Однак акторові перед зніманнями чітко сказали: в зброї набоїв нема.

Перевіряти цього він, вочевидь, не став. Револьвер вистрілив в його руках випадково, коли він тренувався виконувати трюк перед зніманнями.

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