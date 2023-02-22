"Порвуть на частини": Мєдвєдєв нарешті визнав реальну долю Росії після програшу у війні

Мєдвєдєв вчергове пригрозив, що, мовляв, РФ "має право захищатися будь-якою зброєю, зокрема, і ядерною".

Росія перестане існувати, у разі програшу Путіна у війні проти України.

Про це заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв написав у Telegram.

"Якщо Росія зупинить СВО (як у РФ пропагандисти називають війну проти України. – Ред.), не домігшись перемоги, – Росії не буде, її порвуть на частини", - сказав Медведєв.

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Водночас російський пропагандист стверджує, що війна в Україні нібито закінчиться, "якщо США перестануть постачати зброю київському режиму". Крім того, традиційно Медведєв повторив кремлівські брехливі наративи, що мовляв США хочуть поразки РФ та знову вдався до погроз ядерною зброєю.

"Всім розумним силам очевидно, що якщо США хочуть поразки Росії, ми стоїмо на порозі світового конфлікту. Якщо США хочуть поразки Росії, то ми маємо право захищатися будь-якою зброєю, включаючи ядерну", - переконаний Медведєв.

За його словами, Москва призупинила участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь через війну, яку США та НАТО нібито оголосили Росії.

"Вчора було послання президента Росії федеральним зборам, у якому зокрема було оголошено про зупинення нашої участі в СНО-3. Назріле рішення, яке підштовхнула війна, оголошена США та іншими країнами НАТО нашій країні", - стверджує Медведєв.

Нагадаємо, очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що від середини й до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

До слова, Путін 21 лютого пригрозив, що Росія готова випробовувати ядерну зброю.

Того ж дня диктатор РФ заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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