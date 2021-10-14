Порятунок для майбутнього: у Фінляндії презентували каву з пробірки

Вчені виростили окремі кавові клітини в лабораторії.
Каву з пробірки презентували у фінському національному центрі технічних досліджень.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 жовтня.
Взявши листя арабіки, вчені виростили окремі кавові клітини в лабораторії, помістили їх у біореактор і у такий спосіб дістали білувату массу, яку потім обсмажили до звичного темно-коричневого кольору. Її залили окропом і заявили: смак майже не відрізняється від натуральної кави.
Вони продовжуватимуть удосконалювати смак ще роки чотири - адже раніше не чекають схвалення від світових регуляторів, що наглядають за контролем харчових продуктів. Але твердять: це порятунок для майбутнього, адже вирубка лісів для кавових плантацій - пришвидшує глобальне потепління.