Порятунок для майбутнього: у Фінляндії презентували каву з пробірки

Вчені виростили окремі кавові клітини в лабораторії.

Каву з пробірки презентували у фінському національному центрі технічних досліджень.

Також читайте Як вибрати якісну каву та скільки чашок можна випити за день: поради фахівців

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 жовтня.

Взявши листя арабіки, вчені виростили окремі кавові клітини в лабораторії, помістили їх у біореактор і у такий спосіб дістали білувату массу, яку потім обсмажили до звичного темно-коричневого кольору. Її залили окропом і заявили: смак майже не відрізняється від натуральної кави.

Вони продовжуватимуть удосконалювати смак ще роки чотири - адже раніше не чекають схвалення від світових регуляторів, що наглядають за контролем харчових продуктів. Але твердять: це порятунок для майбутнього, адже вирубка лісів для кавових плантацій - пришвидшує глобальне потепління.

Новини світу: у Фінляндії презентували каву з пробірки

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання