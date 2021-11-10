Визволення із кам'яної пастки: у Британії врятували чоловіка, який провів у печері майже дві доби

Наразі врятований спелеолог перебуває у лікарні.

Порятунок із печери - у Великій Британії успішно визволили чоловіка, який у кам'яній пастці провів майже дві доби.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 листопада.

Інцидент стався у Вельсі, саме у цьому регіоні розташовані найглибші у Британії печери. В одну з них і впав досвідчений 40-річний спелеолог. Його колега звернувся до поліції і почалися пошуки. Участь у них взяли майже три сотні людей. І за 54 години чоловіка знайшли - пораненим, але живим.

Внаслідок падіння він зламав щелепу та ногу і серйозно травмував хребет. Тож, аби обережно підняти і винести потерпілого з печери, рятувальникам довелося буквально балансувати на кам'яних схилах над бурхливими підземними річками. Нині спелеолог вже оговтується у лікарні, а його рятівники - тішаться, що все добре минулося.

Новини світу: у Британії врятували чоловіка, що провів у печері майже дві доби

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