Визволення із кам'яної пастки: у Британії врятували чоловіка, який провів у печері майже дві доби

Наразі врятований спелеолог перебуває у лікарні.
Порятунок із печери - у Великій Британії успішно визволили чоловіка, який у кам'яній пастці провів майже дві доби.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 листопада.
Інцидент стався у Вельсі, саме у цьому регіоні розташовані найглибші у Британії печери. В одну з них і впав досвідчений 40-річний спелеолог. Його колега звернувся до поліції і почалися пошуки. Участь у них взяли майже три сотні людей. І за 54 години чоловіка знайшли - пораненим, але живим.
Внаслідок падіння він зламав щелепу та ногу і серйозно травмував хребет. Тож, аби обережно підняти і винести потерпілого з печери, рятувальникам довелося буквально балансувати на кам'яних схилах над бурхливими підземними річками. Нині спелеолог вже оговтується у лікарні, а його рятівники - тішаться, що все добре минулося.