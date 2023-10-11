Яких втрат зазнала російська армія в Україні: в НАТО поділилися підрахунками

Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила майже 300 тисяч солдатів і найманців. Наші партнери переконані, що втрати агресора значно більші, ніж втрати української сторони.

Про це заявив високопосадовець НАТО у межах зустрічі "Рамштайн" у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми вважаємо, що наближаємося до цифри близько 300 000 російських солдатів і найманців, які загинули з моменту вторгнення у лютому 2022 року", – сказав він.

Втрати України значно менші

Як відзначив посадовець, більша частина втрат росіян припадає на період після грудня 2022 року. Зокрема, наголосив він, РФ втратила:

1800 офіцерів;

11 генералів.

Очевидно, що втрати РФ дещо зменшилися з квітня. Це сталося після того, каже високопосадовець, як росіяни відмовилися від зимового способу наступу.

Він наголосив, що українські військові втрати значно менші, ніж російські. "І я знаю, що країни-члени Альянсу продовжують тренувати українські війська для того, щоб вони могли якнайшвидше вступити в бій і спробувати розв'язати ті проблеми, які викликають занепокоєння", – підсумував представник НАТО.

Нагадаємо, станом на 10 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 283 080​​​​​​ солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 450 військових.

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