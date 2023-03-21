"Посадять, так посадять. Просто виходить неприємно": російські "добровольці" жаліються на звинувачення у дезертирстві

Українські військові двічі розбивали " добровольців" так званого національного батальйону "Алга" - під Вугледаром та Херсонською областю. Ті, які залишилися живими, написали рапорти про звільнення, і тепер їх звинувачують у дезертирстві.

Про це розповів для видання "Важные новости" один із бійців, який повернувся з фронту, який попросив про анонімність.

Зазначається, що 24 березня Казанський гарнізонний військовий суд розгляне позов колишнього добровольця національного батальйону «Алга» до військового комісаріату Татарстану та своєї військової частини. Після закінчення чотиримісячного контракту він та його товариші по службі здали зброю і написали рапорти про звільнення. Документи підписали командири роти та батальйону, але командир 72-ї бригади відмовився ставити підпис без пояснення причин. Тоді казанські "добровольці" самовільно залишили частину та повернулися додому.

"Наразі стосовно цих добровольців ведеться перевірка у кримінальній справі за частиною 5 статті 337 КК («Самовільне залишення частини або місця служби тривалістю понад один місяць в умовах збройного конфлікту») та статтею 338 КК («Дезертирство»)", - сказано у статті.

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Найманець жаліється на спорядження, військове озброєння, величезні втрати батальйону та потужність українського наступу на Херсон.

"Мене контузило [під час контрнаступу української армії] на Херсонському напрямку, правому березі Дніпра. Ми стояли за 800 метрів від них, тримали оборону, щоб вони не пішли. Самі штурмувати не могли: вони стояли на висоті, ми внизу, нас бачили, як на долоні. Багато людей [з батальйону] загинуло. Можливо, половина. Поряд ляснуло, і ударною хвилею мене накрило. Я спілкувався з комбатом, не встиг навіть у окоп залетіти. Я звернувся до одного шпиталю, потім до іншого – дали таблетки від тиску, які не допомагали", - ниє російський окупант.

Після прибуття до Росії він сходив у військкомат, аби розповісти про проблеми із здоров'ям і чому він не може йти воювати. Але, за його словами, там " ні відповіді, ні привіту. А за підсумком намагаються справу пришити. Мене також викликали туди до Слідчого комітету".

Росіянин плачеться, що їм і г роші не платять, і не звільняють, і не дають жодного статусу. Також він поскиглив, що "дуже важко воювати із українцями".

"Ця війна [в Україні], звісно, ​​жорсткіша. Тут працюють дрони. У нас теж є, для нас [Татарстан] купував дуже дорогі дрони. Але зрештою [українці] їх «саджали». Треба було б придумати, щоб до нас їхні дрони теж не долітали. А виходило, що ми з автомата дрон збиваємо, і буквально протягом трьох секунд починає прилітати артилерія або міномет, або арта. В атаку не підеш і не вкриєшся, бо тепловізори працюють. Важко воювати дуже", - розповів він.

"Після цих воєн уже немає страху: посадять – отже, посадять. Просто виходить неприємно. Начебто прийшли добровольцями, а виходить, що ми ще й погані. Дуже прикро за уряд. Те, що поводиться саме так. Я не знаю, може уряд повністю гроші виділяє, але не доходять вони до нас. Хоча ми свою справу зробили, відпрацювали контракт. І прикро, що там воюємо із супротивником, а сюди приходиш і теж починаєш воювати", - продовжує окупант розмову.

Нагадаємо, Росія заборонила окупантам здаватись до полону, навіть "за умови повного оточення".

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