Посеред бананів у супермаркеті чоловік знайшов небезпечного павука: його укус викликає неконтрольовану ерекцію і смерть

Посеред бананів у супермаркеті чоловік знайшов небезпечного павука: його укус викликає неконтрольовану ерекцію і смерть

Користувачі Мережі приголомшені отруйним павуком у відділі фруктів та овочів.

Покупець одного із супермаркетів в Істборні, Східний Сассекс, стверджує, що знайшов у бананах сліди найотруйнішого павука у світі.

Про це пише The Mirror.

Йдеться про бразильського мандрівного павука, який вважається найбільш отруйним на планеті. Вони зазвичай зустрічаються в тропічних регіонах Південної Америки.

Укус бразильського мандрівного павука, як відомо, може спричинити високий кров'яний тиск, потовиділення та у чоловіків неконтрольовану та болісну ерекцію. Якщо вчасно не ввести протиотруту, то можливий летальний результат.

Клієнт Адам Шеперд стверджує, що він знайшов "кокон з лапкою павука", прикріплений до грона бананів у філії супермаркету в Лоттбріджі. Чоловік на підтвердження опублікував світлину у Мережі.

thesun.co.uk

thesun.co.uk

Багато коментаторів були приголомшені отруйним павуком у відділі фруктів та овочів, але сам Адам досить спокійно відреагував на ситуацію. Він розповів, що раніше працював там і бачив це досить багато разів.

Нагадаємо, у Борисполі в офіс привезли суп, в якому плавала пожована жуйка.

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