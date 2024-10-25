Посередництво Індії для завершення війни в Україні: Шольц зробив важливу заяву

Очільник німецького уряду наголосив, що агресивна війна, яку веде Росія в Україні, торкається як Німеччини, так і Індії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав посередництво Індії для політичного врегулювання у війні Росії проти України.

Про це він заявив у п'ятницю, 25 жовтня, на пресконференції в Нью-Делі після зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, передає Deutsche Welle.

Очільник німецького уряду наголосив, що агресивна війна, яку веде Росія в Україні, торкається як Німеччини, так і Індії.

"Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тому я настійно висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир", - наголосив Шольц.

Також німецький канцлер заявив про необхідність докласти зусиль для того, щоб війна, яка забирає дуже багато жертв, нарешті закінчилася і чітко висловився про те, яким він бачить завершення війни в Україні.

"Цілісність та суверенітет України мають бути збережені. За це ми й виступаємо", - сказав Шольц.

При цьому він зазначив, що вітає готовність Індії "використовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок у політичне вирішення конфлікту".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про готовність своєї країни сприяти мирному врегулюванню російсько-української війни.

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