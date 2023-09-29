Поширює фейки: Болгарія звинуватила РФ у спробах підірвати довіру до євро

Країна-агресорка РФ посилює настрої євроскептиків у Болгарії. Зокрема вона домагається блокування глибшої інтеграції країни до Європейського союзу та прийняття єдиної валюти блоку.

Про це пише Bloomberg.

Міністр фінансів Болгарії Асен Василев заявив, що країна дотримуватиметься свого плану зі зміни валюти до 2025 року.

"Сайти фейкових новин, скоординовані атаки і політичні партії, що мають дуже тісні зв'язки з Росією, прагнуть підірвати довіру до євро під час кампанії, пік якої припав на літо", - йдеться у заяві.

Тим часом російська пропаганда набирає обертів.

"Ми бачили фейкові новини, ми бачили російську пропаганду. Росія спробує зупинити подальшу європейську інтеграцію загалом і спробувати дестабілізувати будь-які зусилля в цьому напрямку з боку будь-якої країни", - сказав Василев.

Проросійські партії у Болгарії

У Болгарії влада хоче запровадити євро, щоб підвищити рівень життя і поглибити свою роль у процесі ухвалення рішень у ЄС після виконання більшості формальних вимог протягом багатьох років.

Попри це, вторгнення РФ до України та енергетична криза в Європі допомогли спровокувати сплеск інфляції та посилили побоювання, що єдина валюта може призвести до зростання цін.

Відтак, проросійська партія Болгарії "Відродження", яка підтримує тези Кремля, цьогоріч розпочала кампанію і зібрала сотні тисяч підписів на підтримку референдуму з цієї теми.

Як зазначає видання, Болгарія є одним із найуразливіших членів ЄС.

Болгарія і війна в Україні

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