Пошкодили внутрішні органи: 39-річна жінка померла після процедури ліпосакції

Майже місяць вона боролася за життя у лікарні.

В Іспанії померла 39-річна Сара Гомес після того, як зробила косметичну процедуру ліпосакцію. Після неї жінку екстрено доправили до лікарні і прооперували, оскільки в неї були пошкоджені внутрішні органи.

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Про це розповідає видання Olive Press.

Ліпосакцію Саре зробили у приватній клініці 2 грудня, і вона обійшлася жінці у 5700 євро. Цього ж дня вона потрапила до медзакладу у важкому стані і провела там 29 днів, борючись за життя, але цієї суботи жінка померла.

Лікарі заявили родині Сари, що "все пройшло добре, але вона втратила багато рідини та крові", і її потрібно стабілізувати. У лікарні, куди доправили пацієнтку заявили, що вона перебувала у гіповолемічному шоці. Це патологічний стан, зумовлений різким зменшенням об'єму циркулюючої крові внаслідок швидкої втрати води та електролітів.

Процедура ліпоскульптури призвела до пошкодження у Сари нирок, печінки, товстої кишки, 12-перстної кишки та кишківника.

Адвокат сім'ї Сари Ігнасіо Мартінес звинуватив лікаря клініки у недбальстві і звернувся до суду, щоб на момент розслідування у нього вилучили паспорт, оскільки лікар є громадянином Чілі і може втекти за кордон.

Похорон Сари вже відбувся. У неї залишилися донька та маленький син.

Нагадаємо, що у Дніпрі медики рятували 14-річну школярку, яка хотіла збільшити собі губи та вколола собі вдома укол із олією. Дівчина розповіла, що мріяла про пухкі губи, адже її однокласниці вже почали ходити в салони на ін'єкції краси.

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