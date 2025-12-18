Пошкоджене судно: у Ростовській області РФ заявили про атаку БпЛА та жертви серед екіпажу

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

Реклама

У Ростовській області РФ пошкоджено судно внаслідок атаки безпілотного літального апарата. Про це повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар.

За його словами, удару зазнало цивільне судно. За попередніми даними, серед членів екіпажу є жертви. Точну кількість загиблих та постраждалих наразі не уточнюють.

Інших деталей інциденту російська влада поки що не розголошує. Обставини події та характер пошкоджень судна з’ясовуються.

Реклама

Нагадаємо, напередодні спецпризначенці Центру «Альфа» СБУ атакували дронами російську нафтовидобувну платформу імені Філановського в Каспійському морі. СБУ підтвердила щонайменше чотири влучання по платформі, яка належить «Лукойл-Нижневолжскнефть». Унаслідок атаки зупинено видобуток нафти та газу з понад 20 свердловин.