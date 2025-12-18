- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 74
- Час на прочитання
- 1 хв
Пошкоджене судно: у Ростовській області РФ заявили про атаку БпЛА та жертви серед екіпажу
У Ростовській області Росії внаслідок атаки безпілотника було пошкоджено судно, є загиблі серед членів екіпажу.
У Ростовській області РФ пошкоджено судно внаслідок атаки безпілотного літального апарата. Про це повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар.
За його словами, удару зазнало цивільне судно. За попередніми даними, серед членів екіпажу є жертви. Точну кількість загиблих та постраждалих наразі не уточнюють.
Інших деталей інциденту російська влада поки що не розголошує. Обставини події та характер пошкоджень судна з’ясовуються.
Нагадаємо, напередодні спецпризначенці Центру «Альфа» СБУ атакували дронами російську нафтовидобувну платформу імені Філановського в Каспійському морі. СБУ підтвердила щонайменше чотири влучання по платформі, яка належить «Лукойл-Нижневолжскнефть». Унаслідок атаки зупинено видобуток нафти та газу з понад 20 свердловин.