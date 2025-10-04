- Дата публікації
Пошкодження кабелів у Балтійському морі: суд Фінляндії ухвалив несподіване рішення
Гельсінський районний суд дійшов висновку, що Фінляндія не має юрисдикції для переслідування капітана та двох його помічників із нафтового танкера Eagle S, який належить до російського «тіньового флоту».
Фінляндія не має повноважень для судового переслідування капітана та двох його помічників із танкера Eagle S, яких звинувачували у пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі.
Таке рішення ухвалив Гельсінський районний суд, повідомляє Yle.
Згідно з вердиктом від 3 жовтня, фінська держава повинна компенсувати підсудним судові витрати, які становлять приблизно 195 тисяч євро.
Прокурор наполягав на засудженні капітана Давіта Вадачкорії та його помічників Роберта Егізаряна і Сантуша Кумара Чаурасії щонайменше до 2,5 року безумовного позбавлення волі.
Втім, під час процесу адвокат судновласника Eagle S, а також обвинувачені наголошували, що Фінляндія не має юрисдикції розглядати цю справу. Суд підтримав саме цю позицію.
Раніше повідомлялося, що російське судно 20 хвилин дрейфувало біля польського газопроводу у Балтійському морі.
Ми раніше інформували, що німецькі винищувачі перехопили в небі над Балтикою російський літак-розвідник, який не виходив на зв’язок.