Пошкодження кабелів у Балтійському морі: суд Фінляндії ухвалив несподіване рішення

Танкер Eagle S

Фінляндія не має повноважень для судового переслідування капітана та двох його помічників із танкера Eagle S, яких звинувачували у пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі.

Таке рішення ухвалив Гельсінський районний суд, повідомляє Yle.

Згідно з вердиктом від 3 жовтня, фінська держава повинна компенсувати підсудним судові витрати, які становлять приблизно 195 тисяч євро.

Прокурор наполягав на засудженні капітана Давіта Вадачкорії та його помічників Роберта Егізаряна і Сантуша Кумара Чаурасії щонайменше до 2,5 року безумовного позбавлення волі.

Втім, під час процесу адвокат судновласника Eagle S, а також обвинувачені наголошували, що Фінляндія не має юрисдикції розглядати цю справу. Суд підтримав саме цю позицію.

Раніше повідомлялося, що російське судно 20 хвилин дрейфувало біля польського газопроводу у Балтійському морі.

Ми раніше інформували, що німецькі винищувачі перехопили в небі над Балтикою російський літак-розвідник, який не виходив на зв’язок.