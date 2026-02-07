Пошкодження колій та підпали: відкриття Олімпіади затьмарила серія диверсій на залізниці

Італійська залізниця / Ілюстративне зображення

Серія диверсій частково паралізувала рух італійської залізниці. Слідчі органи зафіксували три окремі випадки пошкодження на залізничних лініях, які забезпечують сполучення між ключовими вузлами країни.

Про характер пошкоджень та версії слідства повідомляє італійське агентство ANSA.

Вибухівка на коліях та вогонь

Найнебезпечнішу знахідку виявили на звичайній лінії Болонья-Падуя, де на одній зі стрілок було знешкоджено раніше встановлений саморобний вибуховий пристрій. На швидкісній ділянці того ж напрямку зловмисники перерізали електричні кабелі у технічному колодязі, а на лінії Болонья-Анкона поблизу Пезаро спалахнула електрична підстанція.

Правоохоронці не виключають, що ці події є демонстративною акцією, подібною до тієї, що відбулася у Франції під час Олімпіади-2024. Тоді скоординовані підпали паралізували рух швидкісних поїздів TGV, і італійські слідчі вбачають у нинішніх атаках схожий «почерк» радикальних груп.

Протести та посилені заходи безпеки

Ситуацію загострює загальна напруга в країні: паралельно з диверсіями у Мілані тривають масові акції протесту під гаслами «No Ice» та «Утопіади». Активісти, які виступають проти комерціалізації спорту та екологічних наслідків ігор, зайняли колишній палац спорту Palasharp, перетворивши його на штаб опору.

Влада мобілізувала понад 6000 правоохоронців для забезпечення порядку, взявши під посилений контроль не лише спортивні об’єкти, а й транспортні вузли. Міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі запевнив, що ситуація контрольована, однак загроза нових інфраструктурних атак змушує служби безпеки працювати в режимі максимальної готовності.

Нагадаємо, через початок Олімпіади італійські та міжнародні спецслужби працюють у посиленому режимі, щоб відбивати кібератаки та блокувати фейки, якими намагаються зірвати головну спортивну подію року. Спецслужби Італії та США об’єдналися для захисту Олімпійських ігор від кіберзагроз.