Пошкоджений "Оленегорський горняк" тримають чотири судна, аби він не перекинувся (фото)

"Оленегорський горняк" було пошкоджено внаслідок атаки дронів бухти у Новоросійську.
У Новоросійську РФ 4 серпня пролунали вибухи. Міноборони РФ заявило про "атаку ЗСУ" на військово-морську базу дронами, які "були знищені". Однак, пізніше стало відомо, що великий десантний корабель "Оленегорський горняк" був підбитий під час нічної атаки – затопило один із його відсіків, через що судно завалилося на бік. Його буксирували до берега двома кораблями.
На супутникових знімках, які у Twitter опублікував військовий оглядач "MT Anderson", зокрема видно, що підбитий корабель підперли іншими суднами.
Великий десантний корабель "Оленегорський горняк" не може самостійно тримати вертикальне положення. Щоб він не перекинувся на бік, росіяни підперли його:
- плавучим краном "Гурзуф";
- неідентифікованим аварійно-рятувальним судном;
- двома водолазними катерами.
Пошкоджене судно сховали на захищеній стоянці.
Нагадаємо, пропагандисти-блогери звинуватили Міністерство оборони Росії у брехні щодо атаки морських безпілотників на бухту у Новоросійську.
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