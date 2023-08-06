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Пошкоджений "Оленегорський горняк" тримають чотири судна, аби він не перекинувся (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Пошкоджений "Оленегорський горняк" тримають чотири судна, аби він не перекинувся (фото)

Десантний корабель "Оленегорський горняк". / Фото: wikimedia.org

"Оленегорський горняк" було пошкоджено внаслідок атаки дронів бухти у Новоросійську.

У Новоросійську РФ 4 серпня пролунали вибухи. Міноборони РФ заявило про "атаку ЗСУ" на військово-морську базу дронами, які "були знищені". Однак, пізніше стало відомо, що великий десантний корабель "Оленегорський горняк" був підбитий під час нічної атаки – затопило один із його відсіків, через що судно завалилося на бік. Його буксирували до берега двома кораблями.    

На супутникових знімках, які у Twitter опублікував військовий оглядач "MT Anderson", зокрема видно, що підбитий корабель підперли іншими суднами.

Пошкоджений
Пошкоджений "Оленегорський горняк" /Фото: MT Anderson
Пошкоджений
Пошкоджений "Оленегорський горняк" /Фото: MT Anderson
Пошкоджений
Пошкоджений "Оленегорський горняк"/ Фото: MT Anderson

Великий десантний корабель "Оленегорський горняк" не може самостійно тримати вертикальне положення. Щоб він не перекинувся на бік, росіяни підперли його:

  • плавучим краном "Гурзуф";
  • неідентифікованим аварійно-рятувальним судном;
  • двома водолазними катерами.

Пошкоджене судно сховали на захищеній стоянці.

Нагадаємо, пропагандисти-блогери звинуватили Міністерство оборони Росії у брехні щодо атаки морських безпілотників на бухту у Новоросійську.

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Дата публікації
Перегляди
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