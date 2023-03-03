Пошкоджений у Білорусі літак А-50 ремонтують у Таганрозі: на заводі підтвердили - ЗМІ

Журналістка назвалася працівницею аеродрому в Мачулищах і попросила уточнити час ремонту літака А-50, який прибув з Білорусі.

Після атаки дронів на білоруському аеродромі в Мачулищах російський літак ДРЛВ (далекого радіолокаційного відстеження) А-50У відправили на авіаремонтний завод у Таганрозі.

Цю інформацію підтвердили журналістам видання "Зеркало" безпосередньо на підприємстві.

На телефонний дзвінок відповіли у приймальній Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г. М. Берієва, до його складу входить 325-й авіаційний ремонтний завод, який займається відновленням таких літаків.

Журналістка назвалася працівницею аеродрому в Мачулищах і попросила уточнити час ремонту літака А-50, який прибув з Білорусі.

У приймальні зазначили, що літак із бортовим номером 43 дійсно прибув напередодні і порадили звернутися з цього приводу до дирекції гарантійного та сервісного обслуговування.

Додатковою інформацією про час, який триватиме ремонт літака, у приймальній не володіли, запевняючи, що всі подробиці повідомити можуть лише у відомстві, яке займається гарантійним та сервісним обслуговуванням.

За номерами телефонів, які дали журналістам у приймальній, не відповіли.

У четвер, 2 березня, білоруські пропагандисти стверджували, що літак ДРЛВ А-50У, який на аеродромі в Мачулищах атакували дрони, почав виконувати завдання на бойовому чергуванні. Однак моніторингова група "Беларускі Гаюн" стверджує, що цей літак справді злетів з аеродрому, але назад не повернувся. За інформацією спостерігачів, він відлетів на 325-й авіаційний ремонтний завод у російському Таганрозі і залишив повітряний простір Білорусі приблизно через 40 хв. після зльоту.

Нагадаємо, внаслідок удару дронів російський літак ДРЛВ А-50У отримав критичні пошкодження передньої та центральної частини, зокрема, йому пошкоджено авіоніку та радіолокаційну антену радарного комплексу “Джміль”. Відповідальність за напад взяли на себе “білоруські партизани”. Силовики Лукашенка, начебто, знайшли поряд з місцем інциденту сумку з пультами керування дронами.

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