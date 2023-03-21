Пошта Болгарії призупинила відправлення посилок до Росії та Білорусі

Причиною стало зменшення можливостей транспортування.
Державна пошта Болгарії від 20 березня тимчасово припинила відправлення посилок до Росії та Білорусі.
Про це йдеться в заяві компанії.
"Болгарська пошта інформує своїх клієнтів, що тимчасово припиняє прийом усіх видів відправлень до Росії та Білорусі", – йдеться у повідомленні.
Причиною називають зменшення можливостей транспортування через накопичення пошти в транзитному аеропорту. Коли ситуація зміниться, поки не відомо. У разі відновлення приймання відправлень клієнтів обіцяють проінформувати через сайт компанії.
Нагадаємо, парламент Болгарії у середу, 1 лютого, визнав Голодомор геноцидом українців. Вже понад 20 країн світу ухвалили це рішення.
Читайте також:
- У Польщі знайшли мертвими батьків та двох дітей: шокувальні подробиці загадкових смертей
- В Еквадорі стався сильний землетрус, який відчули мільйони: є руйнування (відео)
- У Швеції почастішали випадки друку деталей для зброї на 3D принтерах в домашніх умовах