Пошта Болгарії призупинила відправлення посилок до Росії та Білорусі

Державна пошта Болгарії від 20 березня тимчасово припинила відправлення посилок до Росії та Білорусі.

Про це йдеться в заяві компанії.

"Болгарська пошта інформує своїх клієнтів, що тимчасово припиняє прийом усіх видів відправлень до Росії та Білорусі", – йдеться у повідомленні.

Причиною називають зменшення можливостей транспортування через накопичення пошти в транзитному аеропорту. Коли ситуація зміниться, поки не відомо. У разі відновлення приймання відправлень клієнтів обіцяють проінформувати через сайт компанії.

Нагадаємо, парламент Болгарії у середу, 1 лютого, визнав Голодомор геноцидом українців. Вже понад 20 країн світу ухвалили це рішення.

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