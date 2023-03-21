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Пошта Болгарії призупинила відправлення посилок до Росії та Білорусі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Пошта Болгарії призупинила відправлення посилок до Росії та Білорусі

Фото: tsn.ua

Причиною стало зменшення можливостей транспортування.

Державна пошта Болгарії від 20 березня тимчасово припинила відправлення посилок до Росії та Білорусі.

Про це йдеться в заяві компанії. 

"Болгарська пошта інформує своїх клієнтів, що тимчасово припиняє прийом усіх видів відправлень до Росії та Білорусі", – йдеться у повідомленні.

Причиною називають зменшення можливостей транспортування через накопичення пошти в транзитному аеропорту. Коли ситуація зміниться, поки не відомо. У разі відновлення приймання відправлень клієнтів обіцяють проінформувати через сайт компанії.

Нагадаємо, парламент Болгарії у середу, 1 лютого, визнав Голодомор геноцидом українців. Вже понад 20 країн світу ухвалили це рішення.

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Дата публікації
Перегляди
215
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