"Поштовх має бути в небо, в НАТО": у Росії школярів змусили зигувати (відео)

У російських школах посилили патріотичне виховання.
Учнів однієї зі шкіл Казані під час святкування 23 лютого змушували співати "патріотичні" пісні про війну та піднімати руку догори в жесті, що нагадує нацистське вітання.
Про це пише DOXA.
На концерті одна зі співробітниць школи змусила дітей піднімати праву руку під пісню виконавця Шаман "Я — русский".
"Сенс у тому, що він - громадянин Російської Федерації, якими ви всі є, я сподіваюся", — сказала вчителька.
Вона почала вимагати від учнів підняти стиснуту в кулак праву руку догори.
"Поштовх має бути в небо, в НАТО", — пояснювала вона дітям.
А коли учні проігнорували цю вимогу, педагог перейшла на особистості й почала ображати дітей за національною ознакою.
"Ну що ви всі взагалі, не росіяни, чи що? Ну я розумію, що хтось не росіянин, але громадяни чи ні? Ні?! Терміново емігрувати", — сказала педагогиня.
Схожі заходи відбулися і в Новосибірську. Мама однієї зі шестикласниць розповіла, як на святковий концерт 23 лютого всіх змусили розучити військові пісні.
У російських школах посилили патріотичне виховання – змушують вивчати вірші про Донбас, збирати автомат Калашнікова і брати участь у конкурсах з надягання протигазів.
Нагадаємо, у школах тимчасово окупованого Мелітополя російські знищують самосвідомість школярів, намагаючись нав'язати їм свій "рускій мір".