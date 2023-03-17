"Поштовх має бути в небо, в НАТО": у Росії школярів змусили зигувати (відео)

Учнів однієї зі шкіл Казані під час святкування 23 лютого змушували співати "патріотичні" пісні про війну та піднімати руку догори в жесті, що нагадує нацистське вітання.

Про це пише DOXA.

На концерті одна зі співробітниць школи змусила дітей піднімати праву руку під пісню виконавця Шаман "Я — русский".

"Сенс у тому, що він - громадянин Російської Федерації, якими ви всі є, я сподіваюся", — сказала вчителька.

Вона почала вимагати від учнів підняти стиснуту в кулак праву руку догори.

"Поштовх має бути в небо, в НАТО", — пояснювала вона дітям.

А коли учні проігнорували цю вимогу, педагог перейшла на особистості й почала ображати дітей за національною ознакою.

"Ну що ви всі взагалі, не росіяни, чи що? Ну я розумію, що хтось не росіянин, але громадяни чи ні? Ні?! Терміново емігрувати", — сказала педагогиня.

Схожі заходи відбулися і в Новосибірську. Мама однієї зі шестикласниць розповіла, як на святковий концерт 23 лютого всіх змусили розучити військові пісні.

У російських школах посилили патріотичне виховання – змушують вивчати вірші про Донбас, збирати автомат Калашнікова і брати участь у конкурсах з надягання протигазів.

Нагадаємо, у школах тимчасово окупованого Мелітополя російські знищують самосвідомість школярів, намагаючись нав'язати їм свій "рускій мір".

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