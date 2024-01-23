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Поштовхи відчули сусідні країни: у Китаї стався потужний землетрус (фото, відео)

Поштовхи відчули сусідні країни: у Китаї стався потужний землетрус (фото, відео)

Наслідки землетрусу / X (Twitter)

За останні 24 години в Сіньцзяні сталося кілька сильних землетрусів.

У вівторок, 23 січня, у прикордонному регіоні між Киргизстаном і Сіньцзяном стався землетрус магнітудою 7,1 бала. Відомо про декілька постраждалих і зруйновані будинки, пишуть китайські державні ЗМІ.

Про це інформує Reuters

Епіцентр підземних поштовхів стався о 2:09 ночі на глибині 22 км у гірському прикордонному районі повіту Вуші на північному заході китайського регіону Сіньцзян, згідно з даними Китайської адміністрації з питань землетрусів.

За даними Сіньцзянського агентства землетрусів, епіцентр знаходився на відстані близько 50 км від Вуші, а п'ять сіл були розташовані в радіусі 20 км навколо епіцентру, повідомляє Сіньхуа. 

Станом на 8 ранку було зафіксовано 40 підземних поштовхів, згідно з даними Китайського центру сейсмічних мереж.

Користувачі китайської соціальної мережі Weibo повідомили, що землетрус був сильним в Урумчі, Корлі, Кашгарі, Ініні та прилеглих районах.

Залізничне управління Сіньцзяну негайно припинило роботу, а 27 поїздів постраждали від землетрусу, повідомляє Сіньхуа.

Наслідки землетрусу / X (Twitter) / ©
Наслідки землетрусу / X (Twitter)

Китайське управління з питань землетрусів заявило, що негайно активувало служби реагування на надзвичайні ситуації спільно з Управлінням штабу з ліквідації наслідків землетрусу і Міністерством з питань надзвичайних ситуацій, відправивши групу для керівництва місцевими рятувальними роботами.

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Міністерство з надзвичайних ситуацій Китаю заявило, що кілька відомств координують зусилля з надання допомоги, надаючи бавовняні намети, пальто, ковдри, матраци, розкладні ліжка і опалювальні печі. За останні 24 години в Сіньцзяні сталося кілька сильних землетрусів.

У сусідньому Казахстані Міністерство з надзвичайних ситуацій повідомило, що останній землетрус був магнітудою 6,7.

У найбільшому місті Казахстану, Алмати, жителі покинули свої будинки і зібралися на вулиці, незважаючи на холодну погоду, деякі були одягнені в піжами і капці. Про руйнування не повідомляється. Підземні поштовхи, за якими через 30 хвилин послідували афтершоки, також відчувалися в Узбекистані.

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