Поштовхи відчули сусідні країни: у Китаї стався потужний землетрус (фото, відео)

За останні 24 години в Сіньцзяні сталося кілька сильних землетрусів.

У вівторок, 23 січня, у прикордонному регіоні між Киргизстаном і Сіньцзяном стався землетрус магнітудою 7,1 бала. Відомо про декілька постраждалих і зруйновані будинки, пишуть китайські державні ЗМІ.

Про це інформує Reuters.

Епіцентр підземних поштовхів стався о 2:09 ночі на глибині 22 км у гірському прикордонному районі повіту Вуші на північному заході китайського регіону Сіньцзян, згідно з даними Китайської адміністрації з питань землетрусів.

За даними Сіньцзянського агентства землетрусів, епіцентр знаходився на відстані близько 50 км від Вуші, а п'ять сіл були розташовані в радіусі 20 км навколо епіцентру, повідомляє Сіньхуа.

Станом на 8 ранку було зафіксовано 40 підземних поштовхів, згідно з даними Китайського центру сейсмічних мереж.

Користувачі китайської соціальної мережі Weibo повідомили, що землетрус був сильним в Урумчі, Корлі, Кашгарі, Ініні та прилеглих районах.

Залізничне управління Сіньцзяну негайно припинило роботу, а 27 поїздів постраждали від землетрусу, повідомляє Сіньхуа.

Наслідки землетрусу / X (Twitter)

Китайське управління з питань землетрусів заявило, що негайно активувало служби реагування на надзвичайні ситуації спільно з Управлінням штабу з ліквідації наслідків землетрусу і Міністерством з питань надзвичайних ситуацій, відправивши групу для керівництва місцевими рятувальними роботами.

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Міністерство з надзвичайних ситуацій Китаю заявило, що кілька відомств координують зусилля з надання допомоги, надаючи бавовняні намети, пальто, ковдри, матраци, розкладні ліжка і опалювальні печі. За останні 24 години в Сіньцзяні сталося кілька сильних землетрусів.

Visuals of the strongest earthquake of magnitude 7.1 was recorded in China's Xinjiang region and the border areas of Kyrgyzstan, the effects of which were felt in the form of light tremors in the remote areas of Azad and Jammu Kashmir. The depth of the earthquake was 27.2 km.… pic.twitter.com/BeAxgIHG0W — PakWeather.com (@Pak_Weather) January 23, 2024

У сусідньому Казахстані Міністерство з надзвичайних ситуацій повідомило, що останній землетрус був магнітудою 6,7.

У найбільшому місті Казахстану, Алмати, жителі покинули свої будинки і зібралися на вулиці, незважаючи на холодну погоду, деякі були одягнені в піжами і капці. Про руйнування не повідомляється. Підземні поштовхи, за якими через 30 хвилин послідували афтершоки, також відчувалися в Узбекистані.

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