Пошук джерела коронавірусу: в Китаї проведуть дослідження десятків тисяч зразків крові в Ухані

Пошук джерела коронавірусу: в Китаї проведуть дослідження десятків тисяч зразків крові в Ухані

Китай вже закликали допустити іноземних експертів до спостереження за процесом дослідження.

У Китаї вчені проведуть дослідження десятків тисяч зразків з банку крові в місті Ухані, де, людина могла вперше заразитися COVID-19.

Про це інформує CNN з посиланням на органи охорони здоров'я КНР.

Раніше група дослідників Всесвітньої організації охорони здоров'я визначила близько 200 тисяч зразків крові, в тому числі зібрані в останні місяці 2019 року, які можуть містити антитіла до нового коронавірус. Найперше зараження датується 8 грудня 2019 року, але багато вчених вважають, що коронавірус поширювався серед людей вже восени.

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Зразки зберігаються в Уханському центрі крові. Скоро для зразків почнуть минати терміни зберігання.

Зараз йде підготовка до дослідження.

Доцент епідеміології Колумбійського університету Морін Міллер в бесіді заявила, що зразки абсолютно точно будуть містити життєво важливі дані. Вона також закликала КНР допустити іноземних експертів до спостереження за процесом дослідження.

Водночас Вільям Шаффнер, професор медичного факультету Університету Вандербілта, назвав дві можливі складнощі зі зразками крові. Він пояснив, що донорами зазвичай стають здорові люд. Він вважає, що зразки потрібно доставлені в Женеву чи інше нейтральне місце, щоб експерти ВООЗ могли провести незалежне дослідження.

Як повідомлялося, в березневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо походження коронавірусу експерти називали версію про витік вірусу з лабораторії "вкрай малоймовірною", схиляючись до передачі COVID-19 від кажанів до людей через іншу тварину-носія.

Уряду 14 країн, в тому числі Австралії, Канади, Чехії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Японії, Латвії, Литви, Норвегії, Південної Кореї, Словенії, Великої Британії і США, висловили стурбованість доповіддю ВООЗ про походження COVID-19.

У липні глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус визнав, що виключення версії про витік COVID-19 з лабораторії Уханьського інституту вірусології в Китаї поки "передчасно".

Однак тоді Китай не дозволив Всесвітньої організації охорони здоров'я провести нове розслідування походження коронавірусу.

Нагадаємо, що приїзду команди експертів в Ухань передували місяці дипломатичних суперечок, які привели навіть до публічної скарги гендиректора ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

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