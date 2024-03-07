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Пошук у США додаткового фінансування для України та "атака безпілотників" на Росію: головні новини ночі 7 березня 2024 року

Пошук у США додаткового фінансування для України та "атака безпілотників" на Росію: головні новини ночі 7 березня 2024 року

У США шукають кошти для України / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • План Б: у Білому домі розглядають інші можливості для допомоги Україні Читати далі –>
  • Аби балотуватися в президенти, потрібна велика сміливість: Байден запропонував фанатам Гейлі долучитися до демократів Читати далі –>
  • Над Тульською областю нібито "знищено" два безпілотники, а в кількох регіонах Росії оголошена ракетна небезпека Читати далі –>
  • У РФ - небезпека атаки БПЛА: "з боку України" до Воронезької області нібито наближаються безпілотники Читати далі –>
  • На окупованій Луганщині після атаки HIMARS згорів склад боєприпасів Читати далі –>

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