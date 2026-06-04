Пошуки тривали всю ніч: у Польщі знайшли уламки гелікоптера та тіло пілота

Гелікоптер / © flickr.com

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У Польщі завершилися пошуки легкого гелікоптера Robinson R44 Raven II, зв’язок з яким було втрачено вночі. Вранці 4 червня уламки повітряного судна виявили на схилах гори Любогощ у Бескид-Висповому. Пілот загинув.

Про це повідомило радіо RMF24.

В поліції Малопольського воєводства зазначили, що на борту перебувала одна людина — 30-річний пілот. Його тіло знайшли поруч з уламками гелікоптера.

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Повідомлення про втрату зв’язку з гелікоптером надійшло до Польського агентства аеронавігаційних послуг близько 02:00. Останній сигнал від повітряного судна зафіксували в районі Ліманової.

Після цього було розгорнуто масштабну пошукову операцію. Спершу рятувальники обстежували території поблизу населених пунктів Касіна Велька та Касіна Мала в Ліманівському повіті, де востаннє виявили сигнал гелікоптера. До пошуків залучили понад сотню людей, зокрема поліцейських, пожежників, рятувальників GOPR та спеціалізовані пошукові команди.

Під час операції використовували дрони й квадроцикли. Також у готовності перебував поліцейський гелікоптер, однак його роботі заважали складні погодні умови та густий туман.

Близько восьмої ранку на схилах гори Любогощ рятувальники виявили уламки Robinson R44 Raven II та тіло пілота. Після цього на місце викликали представників Державної комісії з розслідування авіаційних подій і прокуратури.

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За неофіційною інформацією агентства PAP, гелікоптер виконував приватний рейс до Угорщини та повертався до Польщі. Дані системи ADS-B свідчать, що перед зникненням сигналу повітряне судно перебувало на висоті приблизно 850–1000 метрів над землею.

Наразі місце катастрофи охороняють правоохоронці. Обставини аварії встановлюватимуть прокуратура та Державна комісія з розслідування авіаційних подій. Причини падіння гелікоптера поки не називають.

Нагадаємо, раныше ми повідомляли, що в Польщі 11-річна дівчинка зламала хребет у ігровій кімнаті. Прокуратура висунула звинувачення двом працівникам, які не забезпечили безпечних умов в цьому ігровому просторі.

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