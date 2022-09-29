Посилають сигнали Кремлю: пані посол розповіла, як у США ставляться до ядерних погроз Росії

США серйозно ставляться до ядерного шантажу з боку Росії, проте страху у Вашингтоні немає.

Усвідомлюючи реальність ядерної загрози, Сполучені Штати передають відповідні сигнали Кремлю.

Про це пані посол України у США Оксана Маркарова розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Вона звернули увагу, що Росія витягає "ядерну картку" щоразу, коли програє.

"Тому Сполучені Штати серйозно за цим стежать, ми бачили реакцію президента Байдена в нещодавньому інтерв’ю каналу CBS… Всі відчувають, що небезпека від Росії є високою, тому що Російська Федерація і Путін вже перейшли дуже багато "червоних ліній", – сказала дипломатка.

Маркарова запевнила, що попри серйозність сприйняття Вашингтоном ядерної загрози, вона "не бачить страху".

"Путін не досягає своїми погрозами того, чого він хотів досягнути. Незважаючи на те, що всі уважно за цим стежать, допомога Україні зростає. І ніхто не лякається цього шантажу", – сказала пані посол.

Вона також розповіла про сигнали від США для російської влади в контексті ядерного шантажу.

"Будь-який відповідальний лідер не може це відкинути і сказати: це шантаж, ми не будемо звертати на це увагу взагалі. Тому такі сильні сигнали, тому, я впевнена, що наш стратегічний партнер передає ці сигнали не тільки публічно, і ми це знаємо, чуємо в публічному просторі", – розповіла дипломатка.

Водночас Маркарова не відповіла на запитання, чи вирішили у США, якою буде відповідь Росії в разі ядерного удару. Проте вона послалася на заяву президента країни Джо Байдена, який попередив РФ про катастрофічні наслідки.

"Будь-яке застосування ядерної зброї ядерною країною проти неядерної країни – це повна руйнація всієї системи світової безпеки, того стримування, яке несе в собі ядерна зброя", – додала пані посол.

Зауважимо, в Росії періодично погрожують застосуванням ядерної зброї. Так, одна з заяв на цю тему пролунала 25 вересня від очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Він сказав, що всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через "референдуми" території України в разі їх закріплення в Конституції РФ.

Президент США Джо Байден попереджав російського диктатора Володимира Путіна, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для серйозні наслідки для країни-агресорки.

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