Посилені тренування і російські солдати біля ТЦ у Мозирі: яку військову активність зафіксували у Білорусі за добу

На території Білорусі продовжує зберігатися небезпека для України.

У Білорусі надалі фіксують військову активність. За добу, 20 серпня, там помітили активність білоруських гелікоптерів, рух бронетехніки, вантажівок та бачили російських солдатів.

Детально про військову активність на території Білорусі від 00:00 до 23:59 повідомив "Беларускі Гаюн".

Моніторингова група зафіксувала політ Мі-8 ВПС РБ о 12:50 з аеродрому "Барановичі" на південний схід. Цей же літак рухався о 19:50 за напрямком аеродром "Барановичі" - Схід.

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О 13:20 на аеродромі "Мачулищі" сів вертоліт Мі-8 ВПС РБ. На полігоні "Уруччя" 120 омбр (Мінський район) проходили посилені тренування.

Також Мі-8 ВПС РБ також був помічений о 19:15 у Мінську. А о 16:00 в Мозирі біля ТЦ "Global Market" бачили солдат ЗС РФ.

О 16:40 у Бресті за напрямком Берестейське шосе - Варшавське кільце рухалися тентовий Урал з гаубицею 2А18 Д-30 та БРДМ-4 (броньована розвідувально-дозорна машина) ЗС РБ.

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Трасою М10, Лунинець - Мікашевичі (Лунінецький район), їхали о 17:00 дві вантажівки білоруської армії. Крім того, о 18:20 зафіксували рух МАЗ ЗС РБ на траса М12, Кобрін - Малоріта.

А о 19:25 з Коссово (Івацевичський район) на північний схід летіли гелікоптери Мі-8 та Мі-24 ВПС РБ.

Нагадаємо, експерт заявив про ракетну загрозу для Києва з боку Білорусі.

Крім того, Білорусь стягує до кордону з Україною танки, польові кухні та перевозить солдатів.

Як повідомлялося, Лукашенко запевнив, що не нападатиме на Україну та не обстрілюватиме мирні міста.

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