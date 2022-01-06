Посилений контроль: у в'язницях Казахстану запровадили особливий режим

Особливий режим у тюрмах діятиме до закінчення надзвичайного стану у республіці.
Влада Казахстану запровадила режим особливих умов у місцях позбавлення волі під час дії режиму НП, запровадженого на тлі масових заворушень.
Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на МВС республіки.
За інформацією агентства, особливий режим у в'язницях Казахстану діятиме до закінчення надзвичайного стану. Він передбачає максимально суворі умови утримання ув'язнених, посилення контролю та спостереження за ними. Режим НП у країні запроваджено до 19 січня.
Нагадаємо, у Казахстані від 1 січня тривають протести. Формальним приводом стало збільшення цін на газ, влада країни частково пішла на поступки, але згодом ситуація змінилась. У ніч проти 5 січня протести переросли в сутички мітингарів і поліції, протягом дня в країні частково був відсутній Інтернет та зв'язок.
Пізніше президент Токаєв запровадив надзвичайний стан на всій території Казахстану і провів переговори з президентами РФ і Білорусі Путіним та Лукашенком. У ніч проти 6 січня він оголосив, що звернувся до голів держав ОДКБ (Організація Договору колективної безпеки — ред.) надати допомогу Казахстану в подоланні цієї терористичної загрози".
6 січня ОДКБ і, зокрема, Росія направили колективні військові сили до Казахстану для придушення протестів.
Крім того, у Таджикистані підтвердили, що 200 їхніх військових готові вирушити до Казахстану разом з іншими солдатами з країн ОДКБ - Росії, Вірменії, Білорусі та Киргизстану.
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