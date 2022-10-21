Посіви коки в Колумбії зросли до історичного максимуму і загрожують біорізноманіттю країни — ООН

Колумбійські землі, засіяні рослиною, з якої виготовляють кокаїн, минулого року досягли найвищого рівня за два десятиліття.

Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) повідомило, що площа вирощування коки в Колумбії за рік зросла на 43 відсотки і досягла 204 тисяч гектарів у 2021 році. Вирощування рослини, з якої виготовляють кокаїн, загрожує біорізноманіттю цієї країни.

Про це повідомило у четвер, 20 жовтня, агентство ООН у щорічному звіті.

Потенційне виробництво кокаїну також досягло рекордного рівня минулого року – 1400 тонн, що на 14% більше, ніж у 2020 році.

“Це найвищий показник за 22 роки нашого моніторингу”, - сказала журналістам регіональний директор UNODC Кендіс Велш.

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Вона закликала Боготу покращити безпеку громад, які переходять на легальні культури, і збільшити соціальні витрати.

Колумбія протягом тривалого часу була найбільшим у світі виробником кокаїну - наркотику, який викликає сильну залежність і є незаконним у більшості країн. Країна стикалася з тиском, зокрема з боку Сполучених Штатів, з метою припинення виробництва.

Нагадаємо, постачальнику кокаїну для української еліти суд нещодавно призначив запобіжний захід.

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