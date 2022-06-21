Посла Росії викликали до МЗС Естонії через порушення повітряного кордону країни

Віцеканцлер вручив послу ноту про порушення повітряного кордону Естонії.
Посла Росії в Естонії викликали до МЗС країни для висловлення протесту про порушення естонського повітряного кордону.
Віцеканцлер Рейн Таммсаар, який зустрівся з послом Росії, вручив йому ноту про порушення повітряного кордону.
Про це повідомляє ERR.
Повідомляється, що ввечері, 18 червня, вертоліт прикордонної охорони Росії Мі-8 порушив повітряний простір Естонії, інцидент тривав близько двох хвилин.
Рейн Таммсаар наголосив, що Росія серйозно порушила міжнародне право, вторгнувшись в Україну, продовжує масові вбивства та причетна до масової депортації українців до Росії.
МЗС Естонії закликає росію негайно вивести свої війська з України, припинити агресію та поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Нагадаємо, таємничий літак, що без дозволу пролетів над Східною Європою, купили невідомі – з’явились нові деталі дивного інциденту.
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