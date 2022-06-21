Посла Росії викликали до МЗС Естонії через порушення повітряного кордону країни

Посла Росії викликали до МЗС Естонії через порушення повітряного кордону країни

Віцеканцлер вручив послу ноту про порушення повітряного кордону Естонії.

Посла Росії в Естонії викликали до МЗС країни для висловлення протесту про порушення естонського повітряного кордону.

Віцеканцлер Рейн Таммсаар, який зустрівся з послом Росії, вручив йому ноту про порушення повітряного кордону.

Про це повідомляє ERR.

Повідомляється, що ввечері, 18 червня, вертоліт прикордонної охорони Росії Мі-8 порушив повітряний простір Естонії, інцидент тривав близько двох хвилин.

Рейн Таммсаар наголосив, що Росія серйозно порушила міжнародне право, вторгнувшись в Україну, продовжує масові вбивства та причетна до масової депортації українців до Росії.

МЗС Естонії закликає росію негайно вивести свої війська з України, припинити агресію та поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, таємничий літак, що без дозволу пролетів над Східною Європою, купили невідомі – з’явились нові деталі дивного інциденту.

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