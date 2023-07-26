Послаблень не буде: посли ЄС затвердили жорсткіші санкції проти Білорусі

Перелік юридичних та фізичних осіб, щодо яких будуть запроваджені європейські санкції, наразі не опубліковано.

У середу, 26 липня, посли Європейського Союзу домовилися про запровадження нових, більш жорстких санкцій проти Білорусі через причетність Мінська до російської агресії проти України та ситуацію в цій країні.

Про це повідомили у Twitter офіційні речники Іспанії, яка зараз головує у Раді Євросоюзу.

"Заходи включають внесення до списків фізичних та юридичних осіб", – йдеться в повідомленні. Сам список поки що не опубліковано.

Раніше зі слів редактора з питань Європи "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка стало відомо, що у пакеті санкцій, які планують запровадити цього тижня, будуть обмеження на продукцію військового та подвійного призначення, зброю, амуніцію, авіаційну продукцію та технології. Пакет повторить санкції проти Росії, щоб блокувати можливі нелегальні постачання РФ військових компонентів.

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Щодо білоруської влади уже запроваджено шість пакетів європейських санкцій, останній - близько року тому.

За інформацією журналіста Рікарда Джозвяка, у новому пакеті пом'якшення чинних санкцій, зокрема щодо експорту калійних добрив, який є предметом торгів Росії щодо “зернової угоди”, не планується. "Але очікуйте, що це питання знову постане восени", - зауважив він.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір до 9 серпня ухвалити новий пакет санкцій у зв'язку з порушенням прав людини у Білорусі. Серед пропозицій - обмеження на імпорт із Білорусі нафти, вугілля та золота, а також на експорт певних машин та технологій, які можуть бути використані військовими.

Нагадаємо, Росія перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

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