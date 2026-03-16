Послаблення санкцій США щодо російської нафти: Каллас застерегла щодо наслідків

Каллас / © Getty Images

Ослаблення санкцій США щодо російської нафти може мати небезпечні наслідки. Так, держава-агресорка зможе отримати більше фінансування для продовження війни.

Про це повідомляє «Європейська правда».

У ЄС закликають посилити тиск на Росію

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас перед початком засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ 16 березня заявила, що рішення США щодо послаблення санкцій проти російської нафти створює небезпечний прецедент.

За її словами, у нинішніх умовах важливо обмежувати фінансові ресурси Росії, які вона використовує для ведення війни.

«Послаблення санкцій щодо нафти, щодо Росії з боку США є небезпечним прецедентом, оскільки зараз нам потрібно, щоб вони мали менше грошей на ведення війни, а не більше», — наголосила Каллас.

Вона також підкреслила, що міжнародна увага до ситуації на Близькому Сході не повинна відволікати партнерів від підтримки України.

Крім того, очільниця європейської дипломатії повідомила, що під час засідання міністрів закордонних справ ЄС планує приділити більше уваги питанню посилення тиску на Росію.

Раніше президент США Дональд Трамп пояснив рішення тимчасово скасувати обмеження щодо російської нафти. Він заявив, що може відновити санкції проти російської нафти після стабілізації світового енергетичного ринку. Наразі, за його словами, важливо забезпечити доступність нафти для всього світу.