Послаблення карантину: у життя французів повернулися фірмові поцілунки в щічку та обійми

Послаблення карантину: у життя французів повернулися фірмові поцілунки в щічку та обійми

Це стало можливим завдяки масовій вакцинації.

Фірмові поцілунки в щічку при зустрічі повернулися у житті французів. Так само відродилися обійми та рукостискання.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 30 вересня.

Останні півтора року частина людей свідомо відмовлялася від традиційних привітань через карантинні обмеження або страх підхопити коронавірус. Утриматися від поцілунків радив й особисто президент Емануель Макрон.

Тепер же, після масової вакцинації, обмеження значною мірою зняті. Тож французи повертають стару добру звичку. Й навіть сам Макрон, якого рідко побачиш без маски, вже теж не цурається обіймів та поцілунків.

Нагадаємо, майже всі обмеження, введені через пандемію коронавірусу, скасовують у Швеції. Зокрема, від 29 вересня в країні більше не діють рекомендації уникати скупчень людей і проводити зустрічі на вулиці, а не в приміщеннях.

Новини світу: у житті французів повернулися фірмові поцілунки в щічку при зустрічі

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