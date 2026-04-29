Посланець Путіна пригрозив Молдові через Придністров’я

Придністров'я

Посол РФ в Кишиневі Олег Озеров пригрозив владі Молдови реакцією з боку Москви у разі спроби силового врегулювання проблеми сепаратистського регіону Придністров’я. За його словами, Росія захищатиме своїх громадян у Придністровському регіоні «всіма доступними засобами».

Заяву посланця Путіна цитують пропагандисти російського агентства ТАСС.

«Ми розглядаємо всі варіанти, всі сценарії, включаючи малоймовірні. Але навіть якщо вони малоймовірні сьогодні, завтра це може бути інша історія», — сказав російський дипломат на пресконференції, відповідаючи на запитання щодо можливої ескалації напруженості між двома берегами Дністра.

При цьому можливі «негативні наслідки» від такого кроку Озеров переклав на керівництво Республіки Молдова.

«Хотів би ще раз наголосити, що якщо виникнуть загрози для наших громадян ми вживемо всіх доступних заходів для їх захисту відповідно до конституції [Росії]», — сказав Озеров.

Позиція Молдови щодо Придністров’я

Як повідомляє румунське видання Digi24, молдовська влада неодноразово відкидала подібні заяви російських чиновників, називаючи їх «безпідставними» та «спотвореними». Кишинів наголошує, що вони не відображають реальності та його позиції в процесі врегулювання Придністровського конфлікту.

«Ми вважаємо таку інформацію необґрунтованою, яка спотворює позицію Республіки Молдова в контексті реінтеграції країни. Наша позиція дуже чітка — визначення мирного рішення для реінтеграції держави, заснованого на повазі суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів», — заявляв раніше віцепрем’єр-міністр Молдови з питань реінтеграції Валеріу Ківері.

При цьому він нагадав, що Республіка Молдова постійно вимагає виведення російських військ, нагадавши про зобов’язання, взяті Росією на саміті ОБСЄ у Стамбулі в 1999 році, які досі не виконуються.

Російські війська на Придністров’ї

За останніми оцінками, на території Республіки Молдова розміщено близько 1700 військовослужбовців Російської Федерації. З них 431 військовослужбовець мають легальне проживання у складі миротворчих сил. Решта понад 1000 входять до складу Оперативної групи російських військ (ОГРВ) та розміщені на лівому березі Дністра під приводом забезпечення безпеки російських боєприпасів на складах у Кобасні.

ОГРВ не має статусу на території Республіки Молдова, отже, є незаконною та підлягає евакуації згідно з рішеннями саміту ОБСЄ у Стамбулі 1999 року. Виведення російських військ та боєприпасів з території Молдови є одним із заявлених пріоритетів молдовської дипломатії у сфері безпеки. У свою чергу, для Тирасполя російські військові є «гарантією миру та спокою» в Республіці Молдова та в усьому регіоні.

Нагадаємо, раніше Молдова розробила план відновлення єдності країни, який передбачає поступову реінтеграцію Придністров’я мирним шляхом.

