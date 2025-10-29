ТСН у соціальних мережах

Посланець Путіна зробив заяву про "мир в Україні" і назвав терміни закінчення війни

Посланець Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що мир в Україні можливий уже за рік.

Посланець Путіна зробив заяву про "мир в Україні" і назвав терміни закінчення війни

Спеціальний представник Володимира Путіна Дмитрієв / © Associated Press

Спеціальний представник Володимира Путіна та очільник Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що війна в Україні може завершитися протягом наступного року.

Таку заяву він зробив під час інвестиційної конференції у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, передає Reuters.

«Ми впевнені, що рухаємося шляхом до миру, і як миротворці маємо зробити все, щоб це сталося», — сказав Дмитрієв, виступаючи перед учасниками форуму.

За інформацією Reuters, Дмитрієв зробив заяву після візиту до США, де зустрічався з представниками адміністрації президента Дональда Трампа. Ці переговори відбулися невдовзі після того, як стало відомо про перенесення саміту між Трампом і Путіним.

На запитання, чи можливе припинення війни протягом одного року, посланець Путіна відповів, що вірить в це.

«Я вірю, що так», — сказав Дмитрієв.

Він також зазначив, що під час поїздки до США сторони «наблизилися до дипломатичного рішення» щодо війни.

Дмитрієв наголосив, що Росія, США та Саудівська Аравія, як одні з найбільших власників природних ресурсів, повинні співпрацювати для «глобальної стабільності».

«Люди зараз зосереджені на конфлікті навколо Росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більшу війну. І щоб цього уникнути, маємо діяти краще, ніж робили досі», — сказав він.

Експерти зазначають, що такі заяви можуть бути частиною інформаційної гри Кремля, спрямованої на демонстрацію готовності до діалогу, водночас продовжуючи військові дії на фронті.

