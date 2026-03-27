Посланець Трампа зізнався, як зумів не напитися з Лукашенком

Джон Коул і Олександр Лукашенко

Під час застілля у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка спецпосланцеві президента США Джону Коулу довелося вдаватися до хитрощів, щоб не напитися «в зюзю».

Про це представник Трампа розповів під час виступу в Інституті Маккейна у Вашингтоні, передає ВВС.

За його словами, під час одного з візитів до Мінська американській команді довелося взяти участь у тривалому застіллі у Лукашенка, під час якого присутні у великих кількостях пили горілку.

«Він [Лукашенко] встає, пропонує тост за президента Трампа. Хлопці з Держдепу дають мені знаки: "Ти повинен випити за нього". Я встаю і виголошую у відповідь тост. І тут почалися ці нескінченні тости. А мені не можна напиватися у зюзю», — пригадував Коул.

Посланець Трампа зізнався, що йому довелося хитрувати: стежити за поглядом Лукашенка і в той момент, коли білоруський диктатор не дивився на нього, тихцем виливати горілку на підлогу.

«У підсумку я випив лише дві чарки, чого було більш ніж достатньо», — сказав Джон Коул.

На таке зізнання посланця Трампа уже відреагував білоруський пропагандист Григорій Азаренок.

«Про Джона, який розливає горілку. У нас таких не люблять. Ні за гаражами, ні у великій політиці», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, під час поїздки до Києва генерал США Антоніо Агуто дістав травму голови після вживання алкоголю. Згодом він також загубив тубус із секретними матеріалами.