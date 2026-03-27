ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Посланець Трампа зізнався, як зумів не напитися з Лукашенком

Під час одного з візитів до Мінська американській команді довелося взяти участь у тривалому застіллі у Лукашенка.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Джон Коул і Олександр Лукашенко

Під час застілля у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка спецпосланцеві президента США Джону Коулу довелося вдаватися до хитрощів, щоб не напитися «в зюзю».

Про це представник Трампа розповів під час виступу в Інституті Маккейна у Вашингтоні, передає ВВС.

За його словами, під час одного з візитів до Мінська американській команді довелося взяти участь у тривалому застіллі у Лукашенка, під час якого присутні у великих кількостях пили горілку.

«Він [Лукашенко] встає, пропонує тост за президента Трампа. Хлопці з Держдепу дають мені знаки: "Ти повинен випити за нього". Я встаю і виголошую у відповідь тост. І тут почалися ці нескінченні тости. А мені не можна напиватися у зюзю», — пригадував Коул.

Посланець Трампа зізнався, що йому довелося хитрувати: стежити за поглядом Лукашенка і в той момент, коли білоруський диктатор не дивився на нього, тихцем виливати горілку на підлогу.

«У підсумку я випив лише дві чарки, чого було більш ніж достатньо», — сказав Джон Коул.

На таке зізнання посланця Трампа уже відреагував білоруський пропагандист Григорій Азаренок.

«Про Джона, який розливає горілку. У нас таких не люблять. Ні за гаражами, ні у великій політиці», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, під час поїздки до Києва генерал США Антоніо Агуто дістав травму голови після вживання алкоголю. Згодом він також загубив тубус із секретними матеріалами.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie