Послання для США та Заходу: Путін готує потужну ядерну міжконтинентальну ракету

Ракетний комплекс має потужність "у 12 разів більшу, ніж американська бомба, яка зруйнувала Хіросіму", за даними російських ЗМІ.

Російський диктатор Володимир Путін продовжує ядерні погрози. З'явилася інформація, що очільник Кремля готує до бойового застосування потужну ядерну ракету "Ярс", яка здатна вразити як США, так і Великобританію.

Про це йдеться у статті The New York Post, опублікованій у середу, 14 грудня.

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Видання публікує відео, на якому показано встановлення великої російської ракети "Ярс" у шахту військового комплексу Козельськ у Калузькій області, що розташоване на південному заході від Москви. Міністерство оборони Росії повідомило в середу, 14 грудня, що знадобилося кілька годин, щоб ракету встановили в шахту за допомогою спеціального транспортно-завантажувального блоку. На ракетній базі Козельськ триває реконструкція.

Повідомляється, що Росія демонструє свою атомну зброю перед щорічним Днем Ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації, 17 грудня.

"У жовтні, на тлі високої напруженості через війну з Україною, Путін проконтролював запуск подібної ракети «Ярс», щоб перевірити відповідь Росії на можливу ядерну атаку", - сказано у матеріалі американського видання.

Варто зазначити, що міжконтинентальна балістична ракета "Ярс" має радіус дії 7500 миль. Цей ракетний комплекс має потужність "у 12 разів більшу, ніж американська бомба, яка зруйнувала Хіросіму", пише російська газета "Комсомольская правда".

Нагадаємо, військові аналітики та експерти називають ядерну зброю останнім козирем Росії, однак малоймовірно, що влада Кремля вдасться до настільки радикального методу.

Пастки окупантів для ЗСУ, ядерна істерія Кремля і потужне попередження США | Олександр Мусієнко

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