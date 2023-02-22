Послання Путіна уважно слухав шпигун, якого вислали із Румунії: фото

Сербський найманець, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі та займався шпигунською діяльністю в Румунії, з'явився на публіці.

Російський шпигун Братислав Живкович, оголошений у Румунії персоною нон ґрата у 2017 році, був присутній на виступі Володимира Путіна у вівторок, 21 лютого.

Про це повідомляє румунське видання Stirile pro-tv.

У виданні нагадали, що цей громадянин Сербії воював проти української армії на боці проросійських сепаратистів упродовж 2014-2015 років. Порушену проти нього кримінальну справу розслідує Генеральна прокуратура України за участь у обстрілах українських військ у Донецькій та Луганській областях.

У 2017 році Братислав Живкович кілька разів їздив до Румунії з метою збору інформації, яка становить ризики та загрози національній безпеці. Зокрема, він висловив зацікавленість в отриманні секретних документів щодо критичної інфраструктури та військових об’єктів Румунії та НАТО, розташованих на південному сході країни.

Фото: Stirile pro-tv

Живковича звинуватили у тому, що він здійснив підготовчі дії для отримання та передачі державної таємниці іноземній організації, а також створенні інформаційних мереж на території Румунії.

“Усі дії громадянина Сербії, здійснені в Румунії, носили таємний характер і використовувалися для шпигунської діяльності”, - відзначили у виданні.

Того ж року його було оголошено персоною нон ґрата на території Румунії та вислано за межі країни.

Нагадаємо, у 2018 році представники сербського Міністерства внутрішніх справ затримали командира руху четників в Сербії Братислава Живковича за підозрою в скоєнні кримінального злочину "з організації участі у війні або збройному конфлікті в чужій країні". Однак, досі він не покараний за свій злочин, а натомість, як почесний гість, відвідав виступ російського президента Путіна перед парламентом держави-агресорки.

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