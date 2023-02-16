Послання Путіна 21 лютого: у Москві перекриють Красну площу

Центр Москви буде перекритий, допоки Путін не завершить своє послання.

Через звернення російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів 21 лютого у Москві вирішили перекрити центральні вулиці.

Про це повідомляє пропагандистське видання Інтерфакс із посиланням на департамент транспорту Москви.

"21 лютого з 00:01 години до закінчення заходу будуть недоступні для проїзду ділянки від Нової площі до Красної площі, від Китайгородського проїзду до Великого Москворецького мосту і від вулиці Ільїнка до вулиці Варварка в районі буд. 5 по Красній площі", - сказано у заяві.

Також додають, що до закінчення послання Путіна не буде недоступне паркування в районі перекриттів.

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Перед річницею вторгнення - 21 лютого - російський диктатор Володимир Путін збирається виступити перед Федеральними зборами. Минулого року виступ скасували начебто через "напружений графік" Путіна. Тепер підготовку до виступу знову відновили.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні.

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