"Послання" Сі Цзіньпіню від Путіна: експерт розповів, про що диктатор просив лідера Китаю

Російський диктатор Володимир Путін просив у лідера Китаю Сі Цзіньпіня матеріали для виробництва високоточних ракет в обмін на Далекий Схід і Сибір.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив російський публіцист та опозиціонер, який живе в США, Андрій Піонтковський.

Так, за його словами заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв під час зустрічі у Пекіні з лідером Китаю Сі Цзіньпінем передав йому "послання" від Путіна, в якому було прохання про постачання інтегральних схем та чіпів, яких через санкції не вистачає Росії для виробництва високоточних ракет.

"Ось це він запитував, і по можливості, мабуть, і якусь військову зброю. А у відповідь пропонував розширити так звані зони прискореного розвитку Далекого Сходу, Сибіру. Щоб весь цей регіон від Владивостока до озера Байкал перетворити на таку зону прискореного розвитку, що означає повне домінування китайської економіки, китайського бізнесу, китайських інвестицій, китайської робочої сили, китайських законів і вивезення всієї сировини на китайські заводи", — зазначив Піонтковський.

Він також розповів, що на таке прохання очільника РФ відповів лідер Китаю: "На що товариш Сі йому справедливо зауважив, що ми й так уже цим володіємо (ред. - регіонами Далекого Сходу та Сибіру)".

Зустріч Медведєва з Сі Цзіньпіном

Нагадаємо, 21 грудня Медведєв в Пекіні зустрівся з Сі Цзіньпіном, на якій обговорили і війну в Україні. Як написав Bloomberg, Сі Цзіньпін заявив заступнику голови Ради Безпеки Росії, що його країна хотіла б бачити переговори щодо України.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ РФ, Медведєв нібито також передав у Пекіні для лідера Китаю "послання" від Путіна. Про що у ньому йшла мова, пропагандисти не уточнили.

Читайте також: