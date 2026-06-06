Посланці Трампа таємно відвідали ядерну лабораторію: США готуються до переговорів з Іраном — Axios

Іран та США / © Getty Images

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Адміністрація президента США Дональда Трампа активізує підготовку до потенційних переговорів щодо ядерної програми Ірану. З цією метою спецпосланець Білого дому Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер відвідали Національну лабораторію Оук-Рідж у штаті Теннессі, де зустрілися з групою технічних фахівців у сфері ядерних технологій.

Як повідомляє Axios, Білий дім прагне укласти з Тегераном меморандум про взаєморозуміння, який має стати основою для припинення конфлікту та запуску повноцінних переговорів щодо іранської ядерної програми.

За даними джерел видання, минулого тижня представники США та Ірану погодили умови 60-денного меморандуму. Документ передбачає продовження режиму припинення вогню, відкриття Ормузької протоки для судноплавства, можливість для Ірану експортувати нафту, а також початок консультацій щодо запасів збагаченого урану та обмежень на його подальше збагачення.

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Якщо сторони перейдуть до наступного етапу переговорів, саме команда експертів з Оук-Рідж може отримати завдання розробити механізм утилізації або вивезення іранських ядерних матеріалів, посилення контролю над програмою збагачення урану та перевірки виконання домовленостей.

Водночас американські чиновники заявляють, що отримують позитивні сигнали від іранських переговорників, однак у Вашингтоні побоюються внутрішніх суперечностей у керівництві Ірану, які можуть ускладнити досягнення остаточної угоди.

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово наголошував, що будь-яка майбутня угода повинна гарантувати неможливість створення Іраном ядерної зброї. За оцінками американської сторони, Тегеран досі володіє значними запасами високозбагаченого урану.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що майбутня угода між США та Іраном має гарантувати повну відмову Тегерана від створення ядерної зброї. Американський президент наголосив, що Вашингтон не допустить появи в Ірану ядерного арсеналу. Він висловив упевненість, що шанси на укладення нової ядерної угоди залишаються високими. Водночас офіційний Тегеран продовжує заперечувати досягнення будь-яких домовленостей щодо своєї ядерної програми.

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