Посланці Трампа їдуть до Путіна: подробиці від Bloomberg

Володимир Путін / © Associated Press

Найближчим часом до Росії можуть прибути довірені особи Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Метою їхнього візиту є зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним для просування мирної угоди, яка має покласти край війні в Україні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел, зустріч може відбутися вже цього місяця, проте остаточні плани ще не затверджені. На графік переговорів можуть вплинути події в Ірані, де тривають масові заворушення, а також позиція самого очільника Кремля.

Джерела зазначають, що наразі невідомо, наскільки Путін зацікавлений у повторній зустрічі з представниками Трампа, що є головною перепоною для узгодження дати.

Американські та українські посадовці високо оцінюють прогрес у реалізації плану припинення бойових дій, який складається з 20 пунктів. За даними джерел, документ готовий приблизно на 90%, проте ключові розбіжності досі залишаються невирішеними.

Каменем спотикання є територіальні питання. За вимогами, Кремль наполягає на виведенні українських військ із районів Донбасу, які РФ не змогла захопити, вимагає визнання окупованих територій російськими та виступає проти розміщення військ НАТО в Україні.

Натомість Україна пропонує заморозити конфлікт по існуючій лінії зіткнення або здійснити взаємне відведення військ для створення буферної зони.

Також нерешеними залишаються питання контролю над Запорізькою АЕС та долі заморожених активів Центробанку РФ на суму близько 300 мільярдів доларів.

Чого очікують від зустрічі

Очікується, що під час візиту американські чиновники передадуть Путіну останні проєкти домовленостей. Обговорення стосуватимуться гарантій безпеки для України, моніторингу режиму припинення вогню та механізмів реагування на можливі нові атаки РФ.

Київ сподівається фіналізувати ці домовленості наприкінці місяця під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, де очікується присутність Дональда Трампа та європейських лідерів.

Тим часом у Вашингтоні підготували пакет додаткових санкцій на випадок, якщо Росія відмовиться від мирної угоди. Трамп, хоч і заявляв про своє прохолодне ставлення до Путіна, готовий посилити тиск на Москву задля досягнення результату.

Нагадаємо, своєю чергою, Європейський Союз прагне перехопити ініціативу в мирному врегулюванні війни в Україні, щоб не допустити одноосібного диктування умов з боку Вашингтона.