Посли ЄС дали "зелене світло" подовженню економічних санкцій проти Росії: коли їх буде ухвалено

Посли ЄС дали "зелене світло" подовженню економічних санкцій проти Росії: коли їх буде ухвалено

Це рішення послів ЄС є формальним, щоб запрацювати його має затвердити Рада ЄС.

Посли ЄС погодили подовження економічних санкцій проти Росії.

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Про це 30 червня на у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС дали зелене світло економічним санкціям проти Росії, як і очікувалося. Вони повинні бути ухвалені під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 12 липня. #Україна #Крим", - написав він.

EU ambassadors gave green light to the economic sanctions on #Russia as expected. should be adopted when EU foreign ministers meet on 12 July. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 30, 2021

Варто зазначити, що рішення послів ЄС після саміту ЄС носить формальний характер, щоб воно почало діяти потрібно, щоб його затвердила Рада Євросоюзу.

Нагадаємо, 25 червня на саміті Євросоюзу в Брюсселі було ухвалено рішення про подовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року.

Санкції проти Росії було запроваджено ЄС у 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України. Вони спрямовані насамперед на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ. Відтоді Кожні пів року Євросоюз переглядає це рішення, але через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією, продовжує їхню дію.

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