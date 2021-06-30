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Посли ЄС дали "зелене світло" подовженню економічних санкцій проти Росії: коли їх буде ухвалено

Посли ЄС дали "зелене світло" подовженню економічних санкцій проти Росії: коли їх буде ухвалено

ТСН.ua

Це рішення послів ЄС є формальним, щоб запрацювати його має затвердити Рада ЄС.

Посли ЄС погодили подовження економічних санкцій проти Росії.

Про це 30 червня на у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС дали зелене світло економічним санкціям проти Росії, як і очікувалося. Вони повинні бути ухвалені під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 12 липня. #Україна #Крим", - написав він.

Варто зазначити, що рішення послів ЄС після саміту ЄС носить формальний характер, щоб воно почало діяти потрібно, щоб його затвердила Рада Євросоюзу

Нагадаємо, 25 червня на саміті Євросоюзу в Брюсселі було ухвалено рішення про подовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року.

Санкції проти Росії було запроваджено ЄС у 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України. Вони спрямовані насамперед на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ. Відтоді Кожні пів року Євросоюз переглядає це рішення, але через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією, продовжує їхню дію. 

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