Послідовників секти знайшли мертвими після тривалого посту для "зустрічі з Ісусом"

Людей, які безперервно голодували впродовж трьох місяців, виявили в лісі поблизу міста Малінді в африканській країні Кенії.

Лідера секти на заході Кенії Пола Маккензі звинувачують у смерті чотирьох віруючих, яким він наказав постити, щоб "зустрітися з Ісусом". Ще 11 людей були врятовані та доставлені до лікарні, але деякі з них відмовилися від їжі та ліків, заявивши, що вони сповнені рішучості зустріти свою долю.

Про це повідомляє кенійське видання Capital News.

Людей, які безперервно голодували впродовж трьох місяців, виявили в лісі поблизу міста Малінді. Поліція побоюється, що кількість жертв може бути більшою. Слідчі отримали інформацію про масову могилу в лісі, де можуть бути інші послідовники Маккензі, який називає себе пастором Міжнародної церкви добрих новин.

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“У нас є повідомлення про масове поховання і про те, що є більше людей, які пішли в ліс, щоб молитися і постити, ми хочемо їх врятувати”, - сказав Чарльз Камау, офіцер кримінального розслідування в Малінді.

Після того, як четверо послідовників секти померло, верховода секти Пол Маккензі здався у руки поліції і тепер перебуває під вартою.

У виданні повідомили, що “пастора” уже арештовували минулого місяця. Йому висунули звинувачення після того, як двоє дітей померли від голоду на очах у своїх батьків. Потім Маккензі відпустили під заставу в 100 000 кенійських шилінгів (близько 670 євро).

Нагадаємо, раніше в африканській країні Кенії у віці 99 років померла Прісцилла Сітієні, яку вважають найстаршою ученицею початкової школи у світі.

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