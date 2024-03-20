Послів ЄС обурює "компроміс" щодо вільної торгівлі з Україною — Politico

Зокрема, у Франції заявили, що солідарність з Україною не повинна відбуватися "ціною надмірної дестабілізації" європейських ринків.

Посли Євросоюзу не змогли схвалити рішення про подовження заходів лібералізації торгівлі для України ще на рік, погрожуючи зіпсувати саміт, під час якого йтиметься про відновлення планів щодо політичної, військової та економічної підтримки Києва.

Про це пише Politico з посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС.

"Це небажаний поворот напередодні саміту ЄС 21 березня, де лідери хочуть продемонструвати солідарність з Україною, оскільки вона протистоїть дворічній агресійній війні Росії, водночас дбаючи про те, щоб не розлютити впливових виборців, у тому числі фермерів, які можуть вплинути на червневі вибори до Європарламенту", — йдеться у матеріалі.

Компроміс, досягнутий між переговорниками з Європейської Ради, Європарламенту та Єврокомісії, розширить обмеження на імпорт, щоб охопити чотири додаткові сільськогосподарські продукти, і вимагатиме від виконавчої влади ЄС діяти швидше в разі різкого зростання імпорту.

"На щастя для Києва, учасники перемовин ЄС також вирішили не подовжувати базовий період 2022-2023 років для розрахунку лімітів, щоб включити 2021 рік, коли імпорт з України в ЄС був значно меншим. Але це була червона лінія для Парижа", — йдеть у матеріалі.

Так, міністр сільського господарства Франції Марк Фено заявив, що "угода все ще не така, як очікували", додавши, що солідарність з Україною не повинна відбуватися "ціною надмірної дестабілізації" європейських ринків.

"Під час окремого голосування законодавці торгового комітету Європарламенту дійшли компромісу. Однак рішення проголосувати застало деяких законодавців зненацька, оскільки їм зазвичай доводиться чекати на затвердження послів. Існує ризик того, що інститутам доведеться повернутися за стіл переговорів, якщо посли, які знову зберуться наступного тижня, вирішать внести зміни до тексту документу. Хоча остання попередня невдача ускладнює процес, учасники переговорів все ще сподіваються, що заходи буде узгоджено до завершення їхнього терміну дії на початку червня", - пише видання.

Нагадаємо, Франція підтримала обмеження українського імпорту. Париж разом із Варшавою закликали до подовження обмежень на імпорт української с\г продукції. На думку євродипломатів, такий крок загрожує зривом переговорів щодо продовження вільного доступу до ринку ЄС для українських товарів.

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