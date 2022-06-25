Послизнувся на мармурі: патріарх Кирило впав під час освячення храму у Новоросійську (відео)

Російський патріарх Кирило не втримався на ногах та впав під час освячення храму у Новоросійську.
Після закінчення освячення храму пропутінський предстоятель РПЦ послизнувся на мармурі.
Відповідне відео опублікували російські телеграм-канали.
Зазначається, що Кирило забився спиною об ребро кафедри.
"Не встигли ні співробітники охорони, ні служба протоколу, ні єпископи, що стояли поруч. Патріарх забився спиною об ребро кафедри. Літургія продовжилася", - процитували телеграм-канали протодіакона Андрія Кураєва.
Мовляв, винні коронавірусні обмеження, через які Гундяєв заборонив наближатися та торкатися до себе.
Нагадаємо, що Британія запровадила санкції проти очільника РПЦ Кирила.
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