Послизнувся на мармурі: патріарх Кирило впав під час освячення храму у Новоросійську (відео)

Послизнувся на мармурі: патріарх Кирило впав під час освячення храму у Новоросійську (відео)

Російський патріарх Кирило не втримався на ногах та впав під час освячення храму у Новоросійську.

Після закінчення освячення храму пропутінський предстоятель РПЦ послизнувся на мармурі.

Відповідне відео опублікували російські телеграм-канали.

Зазначається, що Кирило забився спиною об ребро кафедри.

"Не встигли ні співробітники охорони, ні служба протоколу, ні єпископи, що стояли поруч. Патріарх забився спиною об ребро кафедри. Літургія продовжилася", - процитували телеграм-канали протодіакона Андрія Кураєва.

Мовляв, винні коронавірусні обмеження, через які Гундяєв заборонив наближатися та торкатися до себе.

Нагадаємо, що Британія запровадила санкції проти очільника РПЦ Кирила.

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