Послу Росії в Кишиневі показали уламки російських безпілотників: як він відреагував (відео)

Уламки безпілотників із написом “Герань-2” були представлені послу з особливих доручень Російської Федерації в Кишиневі Олегу Озерову як доказ причетності Росії до нещодавніх атак по території Молдови.

Міністерство закордонних справ опублікувало відео, на якому зафіксована реакція Олега Озерова, коли він зайшов до кімнати, де виставлено фрагменти російських безпілотників.

Безпілотники були вилучені владою Молдови після того, як вони впали в ніч проти 13 лютого поблизу міст Чумай і Чадир-Лунга на півдні Молдови.

Послу Росії в Кишиневі показали уламки російських безпілотників

Однак навіть після надання цих доказів російський посол не визнав належність літальних апаратів Росії і зажадав додаткового підтвердження причетності своєї країни до інциденту на півдні Молдови.

"Звідки ви знаєте, що вони були російськими?" — запитав він журналістів після того, як молдовська влада викликала його для пояснень щодо інциденту.

У МЗС Молдови Олегу Озерову також вручили ноту протесту.

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“На жаль, бувають і випадкові епізоди... Але ми не виключаємо жодного варіанту, це також може бути провокація третьої сторони, а не Республіки Молдова”, — викручувався російський дипломат, передає Agora.md.

Молдовська влада заявляє, що фрагменти збитих безпілотників є конкретним доказом порушення суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країни, і вимагає від Москви “негайно припинити ці вторгнення”.

Під час зустрічі молдовська сторона висловила рішучий протест проти цих неприйнятних порушень, підкресливши, що такі інциденти становлять серйозну загрозу національній безпеці та громадянам Республіки Молдова.

Російському дипломату повідомили, що такі дії є порушенням національного суверенітету та є ще одним недружнім жестом з боку РФ.

Нагадаємо, вранці 13 лютого на півдні Молдови було знайдено два російські безпілотники, які впали на території цієї країни.

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